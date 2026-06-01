В Беларуси прокуратура выявила нарушения в отлове бездомных животных

Нарушения на специализированном предприятии при отлове, содержании и эвтаназии безнадзорных животных были выявлены в Бобруйске. В частности, долгое время в штате предприятия не было ветеринара, отсутствовали устройства для дистанционного обездвиживания животных. Также были нарушения в обучении работников, оснащении их необходимым количеством устройств для ловли животных. Например, ловцов не обучали обращаться со специальными ружьями для отлова возможно бешеных животных.