В Беларуси прокуратура выявила нарушения в отлове бездомных животных

Сотрудниками прокуратуры выявлены нарушения в отлове бездомных животных, сообщили в прокуратуре Могилевской области.
Нарушения на специализированном предприятии при отлове, содержании и эвтаназии безнадзорных животных были выявлены в Бобруйске. В частности, долгое время в штате предприятия не было ветеринара, отсутствовали устройства для дистанционного обездвиживания животных. Также были нарушения в обучении работников, оснащении их необходимым количеством устройств для ловли животных. Например, ловцов не обучали обращаться со специальными ружьями для отлова возможно бешеных животных.
Также не был обеспечен надлежащий учет отловленных безнадзорных животных. В журнале зачастую не отражались вид животного и его вес.
Кроме того, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. А на территории предприятия отходы хранились вне специально отведенных для этого мест.
Прокурором было внесено представление в адрес предприятия с требованием устранить выявленные нарушения. Сообщается, что были приняты незамедлительные меры для совершенствования деятельности.
