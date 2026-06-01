В Ленинградском зоопарке родились четыре детеныша манула

«8 мая у манулов Шу и Пепе родились котята… Манулы — редкие, скрытные и осторожные хищники, добиться успешного размножения которых в условиях зоопарка совсем непросто. Но в 2023 году у нашей пары Свэна и Намики родился Шу, а теперь он и сам стал отцом сразу четверых малышей», — говорится в Telegram-канале зоопарка.