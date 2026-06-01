В Ленинградском зоопарке родились четыре детеныша манула

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о рождении четырех детенышей манула.

«8 мая у манулов Шу и Пепе родились котята… Манулы — редкие, скрытные и осторожные хищники, добиться успешного размножения которых в условиях зоопарка совсем непросто. Но в 2023 году у нашей пары Свэна и Намики родился Шу, а теперь он и сам стал отцом сразу четверых малышей», — говорится в Telegram-канале зоопарка.

Отмечается, что пол котят пока неизвестен.

«Так как это первые детеныши Пепе, сотрудники стараются не беспокоить манулье семейство. Они ежедневно проверяют состояние котят, не трогая их. Малыши остаются в логове, кормятся молоком и только начинают открывать глаза», — сообщает зоопарк.

Самку Пепе, которой 5 лет, привезли в Ленинградский зоопарк в январе на временное содержание в рамках программы по сохранению и разведению манулов.

В Ленинградском зоопарке живут самец Свэн и самка Намика. У них в мае 2023 года родился детеныш, которого назвали Шу. До этого горные коты в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году.