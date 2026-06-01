Шампиньоны выросли в нижегородском парке имени Пушкина

Источник: Время

Жители Нижнего Новгорода находят грибы в парке имени А. С. Пушкина. Корреспондент ИА «Время Н» во время прогулки обнаружил шампиньон возле одной из дорожек и пестрец на старом пне.

Активный рост грибов в городских зеленых зонах вызван благоприятными погодными условиями: обильными дождями в сочетании с перепадами температур.

При этом специалисты напоминают, что собирать грибы в черте города опасно для здоровья. Из‑за загрязнения почвы и воздуха они могут накапливать тяжелые металлы и токсичные вещества.

Ранее миколог объяснил, как отличить шампиньон от бледной поганки.