6 июня в Шушенском состоится V Межрегиональный фестиваль сельского промышленного туризма «День молока — путь к сельскому будущему». В этом году он пройдет под темой «Кибердеревня». Организаторы планируют показать современное сельское хозяйство, интенсивно использующее цифровые технологии, а также туристические возможности юга Красноярского края. Представят экспозиции робототехники, зоны виртуальной реальности. Посетителям будут доступны автосимуляторы, интерактивные площадки, дегустация продукции молокоперерабатывающих предприятий региона. Пройдут показательные выступления операторов БПЛА и скоростные гонки дронов. Сопровождать фестиваль будут выступления сибирских артистов. Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В Шушенском пройдет фестиваль «День молока»
