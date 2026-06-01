Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВЦИОМ зафиксировал рекордно низкий уровень безработицы в апреле

ВЦИОМ: 64% россиян заявили, что их близкие не теряли работу за последний месяц.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В апреле уровень безработицы в России составил минус 40 пунктов, подсчитал аналитический центр ВЦИОМ.

Индекс безработицы, представленный центром, демонстрирует актуальность проблемы рынка труда. Он оценивается по шкале от минус 100 до 100 пунктов — чем выше значение, тем серьезнее эта проблема для россиян. В апреле индекс равнялся минус 40.

В 2009 году показатель составлял 18 пунктов, а после 2010-го не поднимался выше минус одного, добавили во ВЦИОМ.

Кроме того, согласно опросу, проведенному 13 апреля, более половины россиян (64 процента) заявили, что за последний месяц их близкие и знакомые не теряли работу. В то же время 17 процентов респондентов вспомнили, что в их окружении были максимум три человека, которые остались без работы.

Всероссийский телефонный опрос проводился среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.