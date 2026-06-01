Репетитор назвала ошибки, из-за которых выпускники теряют баллы на ЕГЭ

Преподаватель русского языка одной из популярных онлайн-школ Анастасия Болгова в разговоре с NEWS.ru назвала главные ошибки выпускников на ЕГЭ.
По словам репетитора, к трудным задачам ученики готовятся серьёзно: ждут сложностей, много тренируются и учат теорию. А тестовая часть кажется лёгкой, поэтому внимание к ней снижается. Именно на стартовых заданиях выпускники допускают ошибки, которые перечёркивают надежду на высокий результат.
Базовая часть экзамена опирается на стандартные темы, но простой от этого не становится. Нужно не просто знать правило, а понимать механику конкретного задания и владеть алгоритмом его решения.
«Выпускники часто допускают ошибки именно потому, что не до конца понимают формулировку задания или путаются в его структуре. Особенно это заметно в русском языке, где даже знакомая тема может быть представлена в нестандартном формате», — говорит девушка.
Школьник, по словам Анастасии Болговой, должен заранее знать типы заданий, их структуру и алгоритм решения.
