Новак назвал самые перспективные российские регионы для развития ЦОДов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Самыми перспективными регионами России для развития центров обработки данных (ЦОД) являются Ленинградская, Тверская, Смоленская, Курская, Томская, Свердловская области, а также Красноярский край и Хакасия, Иркутская и Амурская области, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала «Энергетическая политика».
«Перспективными (для развития ЦОДов — ред.) являются регионы с наличием свободных как генерирующих, так и электросетевых мощностей, в том числе Ленинградская, Тверская, Смоленская, Курская, Томская, Свердловская области, где есть АЭС, а также Красноярский край и Хакасия, Иркутская и Амурская области, где есть ГЭС», — пишет Новак.
В материале отмечается, что сейчас на долю Москвы и Московской области приходится основная доля коммерческих площадей и крупнейшие кампусы ЦОДов: в столичном регионе сосредоточено около 80% действующих серверных ферм. Санкт-Петербург — второй по значимости кластер (7%).
«Регионы (Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Дагестан) характеризуются точечным развитием с прицелом на близость к магистральным линиям связи (ВОЛС) и источникам электроэнергии», — также говорится в статье.