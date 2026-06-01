Опаснее кобры? Ядовитого жука из Вьетнама нашли на юге России

На одном из пляжей юга России заметили странного красно-чёрного жука. Фотограф снял насекомое из любопытства, не подозревая, что перед ним — один из самых ядовитых обитателей умеренных широт.
Между тем энтомологи предупреждают: томкаты (жуки рода Paederus) обитают даже на берегах Дона, а массовый туризм во Вьетнам и Индонезию делает встречи с ними всё более частыми. Корреспондент rostov.aif.ru выяснил, чем опасно это насекомое, как его отличить и что делать при встрече.
Жучок с секретом.
Сергей Гибков, фотограф-любитель, любит макросъёмку и часто гуляет по побережью Цимлянского водохранилища (около 300 км от Ростова. — Ред.) в поисках интересных кадров.
«Прогуливался по пляжу — время свободное было, люблю макросъёмку, всякую мелочь снимаю: рачков, жуков. И увидел: что-то бегает по песку, маленькое, вытянутое, красно-чёрного цвета. Сначала подумал — муравей, по размеру похож. Присмотрелся — нет, не муравей: слишком странный, ни на кого из тех, что я видел, не похож. Думаю: надо снять. Муравья снимать неинтересно, а вот такую “букозявочку”, которую раньше не встречал, стоит», — рассказал rostov.aif.ru Сергей Гибков.
О том, что это создание представляет угрозу, фотографу рассказали пользователи соцсетей.
«Я, честно, удивился, когда узнал, что она опасная: ничего себе, такая маленькая букашка, а враг. Вот это да», — признался фотограф.
Энтомолог Сергей Чудинов подтвердил rostov.aif.ru, что в Ростовской области действительно могут встречаться такие жуки, выявлено два вида — Paederus littoralis и Paederus fuscipes.
«Именно они носят в себе педерин — один из сильнейших природных токсинов. По механизму действия он напоминает кожно-нарывной агент. Ситуация, когда человек смахнул жука с лица во сне, раздавил и получил ожог — это классика. Так происходит в большинстве случаев: жук не кусает, не жалит. Токсин выделяется только при механическом разрушении покровов. Достаточно лёгкого нажатия», — пояснил Сергей Чудинов.
Жуки обитают по берегам Дона, на заливных лугах (луг, расположенных в пойме реки. — Ред.), в зарослях. Но нельзя исключать и другой путь появления: туристы могли случайно привезти насекомое в чемодане, в пляжной сумке, в складках одежды.
«Жук маленький, незаметный, легко может затаиться. А если он попал в тёплую квартиру с цветами — может и прижиться. Так что находка на цимлянском пляже — не обязательно “местный житель”», — добавил энтомолог.
Массовых поражений не фиксируется по двум причинам: плотность популяции ниже, чем в тропиках, и люди просто не связывают дерматит с жуком, списывая покраснения на аллергию.
Виноват Вьетнам?
Если экзотический гость действительно прибыл из Азии, насколько вероятен сценарий, при котором его случайно провезли на себе туристы? С таким вопросом rostov.aif.ru обратился к турагенту Артёму Свердловскому. Он отметил, что спрос на Вьетнам и Индонезию за последние три года вырос существенно.
«Вьетнам: рост почти на 85%. В рейтинге популярности направление поднялось с 20-го места на 11-е», — рассказал Артём Свердловский.
Индонезия тоже демонстрирует рост: 21,5% за год.
«Причины спроса понятны: Таиланд подорожал и ужесточил правила, Турция и Египет — сезонные направления, а Вьетнам и Бали дают круглогодичное тепло, океан, визовую свободу и ценовую доступность. Плюс инфраструктура: в Нячанге (Вьетнам) и на Бали всё заточено под россиян — от меню на русском до русскоязычных гидов», — отметил турагент.
Но именно рост потока делает истории с томкатами массовыми.
«Единичные случаи бывают. Клиенты звонят после отпуска и жалуются: “Укусило что-то в номере, не знаем, что за покраснения”», — предупредил Артём Свердловский.
Правило трёх шагов.
Что делать, если увидели такого жука? Не прихлопывать, не растирать, не давить пальцами. Лучше аккуратно его сдуть или смахнуть листом бумаги. Если всё же раздавили — немедленно промыть участок водой с мылом, но не тереть.
«Педерин растворяется в спирте, но вода с мылом тоже эффективна при быстром применении. И ещё: не путайте томкатов с нарывниками. Нарывники — крупные, с продольными полосами, выделяют кантаридин. Томкаты — узкие, красно-чёрные, с короткими надкрыльями. Визуально отличить можно, но лучше не рисковать и не трогать ни тех, ни других», — посоветовал Сергей Чудинов.
Турагент теперь включает рекомендации по безопасности в стандартный инструктаж.
«Мои рекомендации: москитная сетка — обязательно, репеллент — в чемодан, закрытая одежда для вечерних прогулок. И главное — не давить жуков. Это я теперь включаю в стандартный инструктаж», — подчеркнул Артём Свердловский.
Эксперты сходятся в одном: жук опасен только при механическом повреждении. Поэтому перечисленных правил достаточно, чтобы избежать ожога. А для тех, кто собирается в отпуск в Юго-Восточную Азию, базовый инструктаж по местной фауне должен стать такой же нормой, как проверка документов или покупка страховки.