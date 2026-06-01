Где можно проголосовать за 700-летний фроловский дуб — дерево года?

В 2019 году фроловский дуб внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев страны, а в 2022-м присвоили статус «Дерево — памятник живой природы». На своём веку он пережил многое, в том числе, Сталинградскую битву. В эти годы неподалеку от дуба был расположен полевой подвижной госпиталь № 477, сюда доставляли раненых бойцов. От событий тех лет на стволе дерева осталось дупло от снарядного осколка.