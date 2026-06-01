Где можно проголосовать за 700-летний фроловский дуб — дерево года?

Дуб черешчатый из поселка Школьный Фроловского района Волгоградской области вошел в число кандидатов на звание «Российское дерево года». Голосование за 700-летнего патриарха проходит на сайте www.rosdrevo.ru. Он старейший не только в Волгоградской области, но и на всем Юге России. Его высота 20 метров, а обхват ствола2,5 метра.
В 2019 году фроловский дуб внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев страны, а в 2022-м присвоили статус «Дерево — памятник живой природы». На своём веку он пережил многое, в том числе, Сталинградскую битву. В эти годы неподалеку от дуба был расположен полевой подвижной госпиталь № 477, сюда доставляли раненых бойцов. От событий тех лет на стволе дерева осталось дупло от снарядного осколка.
В списке претендентов на победу в конкурсе «Российское дерево года — 2026» волгоградскому дубу присвоен номер 54. Голосование продлится до 1 августа. Дерево-победитель удостоят диплома и сертификата на обследование и проведение оздоровительных мероприятий при участии специалистов Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».
Пока за «Хранителя памяти» отдали голоса только 213 человек, он сильно отстает от лидеров.
