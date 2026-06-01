Число пострадавших в результате массового отравление в Пятигорске выросло до 50

Впервые о массовом отправлении стало известно 30 мая. Глава города рассказал, что девять человек попали в больницу с кишечной инфекцией. По его словам, предварительно, все они были клиентами одного из пятигорских кафе. Позже мэр Пятигорска сообщил, что заведение закрыто, и поделился, что сам недавно заказывал там еду. Также Ворошилов отметил, что собственники заведения не уходят от ответственности после произошедшего.