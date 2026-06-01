У семей Дона после минимальных расходов остается 26 тысяч рублей

По итогам 2025 года Ростовская область заняла 66‑е место в общероссийском рейтинге по уровню благосостояния семей с детьми, который опубликовало агентство РИА Новости.
Аналитики рассчитали примерный остаток средств у семей после покрытия минимальных ежемесячных расходов. Согласно данным исследования, в Ростовской области: у семей с двумя детьми после обязательных трат в среднем остаётся 26,4 тысячи рублей, а у родителей с одним ребёнком — 44,2 тысячи рублей.
Регион расположился в рейтинге между Брянской и Калининградской областями.
Лидерами стали Ямало‑Ненецкий автономный округ (141,3 тыс. руб. для семей с двумя детьми и 163,1 тыс. руб. — с одним), Ханты‑Мансийский автономный округ — Югра (102,6 тыс. руб. и 122,3 тыс. руб.), Магаданская область (94,9 тыс. руб. и 119,4 тыс. руб.).
Замыкают список Кабардино‑Балкарская Республика, Чеченская Республика и Республика Ингушетия.