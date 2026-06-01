В прокуратуре Нижегородской области добавили, что ДТП произошло днем на автомобильной дороге между Дзержинском и рабочим поселком Решетиха. Надзорное ведомство взяло на контроль выяснение причин происшествия.
Водитель иномарки погибла в ДТП с автобусом в Нижегородской области
Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом в Володарском округе Нижегородской области, сообщили в областном ГУ МВД. Водитель иномарки скончалась от полученных травм, в автобусе есть пострадавшие. Обстоятельства ДТП уточняются, добавили в полиции.