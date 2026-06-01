В Красноярске закрывается музей ретроавтомобилей

Сообщество любителей и владельцев ретротехники Красноярска объявило о закрытии.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске частный музей реатроавтомобилей на Парашютной объявил о прекращении работы с 1 июня. Об этом сообщается на странице музея.

Владелец сообщил, что на содержание автопарка не хватает средств:

— Вы все понимаете что содержать музей в котором находилось 130 единиц уникальной техники (а некоторые в единственном экземпляре в России) и создавать новые образцы невозможно, — написал красноярец.

Он добавил, что обращался к властям региона, искал инвесторов, но никто не откликнулся на призыв. Коллекционер заявил, что музей переезжает в другой регион.

Добавим, что музей работал в Красноярске 13 лет. За это время усилиями работников было восстановлено 60 ретроавтомобилей.