В субботу на Куршской косе отметят День эколога

Запланированы мастер-классы, танцы и познавательные игры.

Источник: Клопс.ru

В субботу, 6 июня, на Куршской косе отметят День эколога. Праздничная программа продлится с 12:00 до 15:00. Подробности о празднике рассказали организаторы.

Гостей ждут на территории визит-центра «Куршской косы». Программа будет посвящена не только профессиональным экологам, но и Всемирному дню окружающей среды.

Сразу после торжественного открытия в 12:00 стартует квест «Куршский дозор. Миссия — сохранить!». Для гостей подготовят танцевальный флешмоб «Зелёная волна», мастер-классы по созданию сувениров из вторсырья, а также интерактивные программы.

С 13:00 до 14:00 будут проходить мастер-классы от библиотек посёлков Лесной и Рыбачий. Одновременно с ними состоится экологическая игра «Экодетективы на задании», подготовленная сотрудниками Калининградского зоопарка.

В 14:00 откроется деревня эпохи викингов «Древняя Самбия», где участники познакомятся с экологическими привычками средневековых жителей косы.

В 15:00 всех желающих научат исполнять «Маразулю» — старинный европейский народный танец.

Вход на праздник свободный. Въезд на территорию нацпарка — на обычных условиях.