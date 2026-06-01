Под Волгоградом из-за непогоды отменили празднование Дня защиты детей

В Волгоградской области муниципалитеты вынуждены экстренно пересматривать праздничные программы, приуроченные ко Дню защиты детей.

В Волгоградской области муниципалитеты вынуждены экстренно пересматривать праздничные программы, приуроченные ко Дню защиты детей. Власти массово отменяют мероприятия на открытом воздухе из-за надвигающегося шторма. Первыми о корректировке праздничных мероприятий объявили в мэрии Волжского и Камышина.

— Уважаемые подписчики. В связи с неблагоприятными погодными условиями фестиваль детства «Самый детский праздник» в парке «Гидростроитель» переносится на 11 июня с 17:00 до 20:00, — сообщили в Волжском.

В Камышине местные чиновники отменили в местном парке культуры и отдыха выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества, мастер-классы для школьников, конкурс рисунка на асфальте, а также концертную программу.

Напомним, как ранее сообщала редакция, непогода будет испытывать жителей региона в течение двух суток. МЧС России выпустило экстренное предупреждение о штормовом ветре, грозах и ливнях.

Фото из архива ИА «Высота 102».

