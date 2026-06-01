Ермак: на майские праздники Калининградская область не досчиталась 10% туристов

В текущем году в период майских праздников Калининградскую область посетило на 10% туристов меньше, чем рассчитывали власти. Об этом сообщил журналистам министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
«По майским праздникам мы увидели, что мы не добрали туристов в том объёме, в котором предполагали, потому что был разрыв между майскими праздниками, они были не сплошные в этом году. Соответственно, очень многие приехали на первые майские, потом уехали, и на вторые майские праздники не вернулись. Никто не брал длинный отпуск на майские праздники, потому что был разрыв между праздничными днями. Да, мы не добрали порядка 10% на майские праздники», — заявил Ермак.
При этом власти продолжают рассчитывать на рост турпотока в летний период на 7% по сравнению с прошлым годом.
«Сбудется, не сбудется, не знаю, потому что от многих факторов зависит, которые пока прогнозу не подлежат», — добавил министр. Главный фактор, по его словам, — это погода.
«Глубина бронирования сейчас совершенно неустойчивая, т.е. если раньше это было три месяца, два месяца, две недели, то сейчас, после того как разрешили отменять брони без штрафа, люди могут отменить бронь утром. Вот они вечером должны заехать, утром они смотрят, что погода в пятницу плохая, они могут отменить бронь и полететь, например, не в Калининград, а в Нижний Новгород, в Тюмень, в Самару или на юг, где погода более-менее устойчивая. Если будет такое лето, как в прошлом году, ну, конечно, будет тяжеловато выполнить даже такую небольшую динамику», — пояснил Андрей Ермак.
Вторым важным фактором он считает доступность авиабилетов.
«Если авиакомпании будут ставить дополнительные рейсы, будет снижаться стоимость билета, будет большее количество перевозиться людей. Мы практически не видим пустых самолётов или полупустых. Если будут какие-то сложности с точки зрения авиакомпаний и дополнительных рейсов, скорее всего опять где-то можем не добрать», — отметил глава минтуризма.
Стоимость проживания в отелях, по его мнению, не так сильно влияет на турпоток, потому что около 65% гостей предпочитают арендовать квартиры с более низкими ценами.
С июня по август в Калининградской области ожидают около 880 тысяч туристов.