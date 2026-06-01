Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню в день защиты детей

В Международный день защиты детей на самом высоком сооружении города запустят тематическое световое шоу с воздушными шарами.

Архитектурно-художественная подсветка украсит нижегородскую телебашню в Международный день защиты детей 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского филиала РТРС.

Тематическая иллюминация на самом высоком сооружении города будет работать в вечернее время — с 21:30 до 22:00. На гранях телевизионной башни появятся яркие динамические световые композиции, среди которых узоры детского игрушечного калейдоскопа, цветочные орнаменты и разноцветные воздушные шары на фоне голубого неба. Также на медиафасаде будет транслироваться текстовое поздравление.

Нижний Новгород поддержит всероссийскую акцию: аналогичные тематические световые шоу в этот день пройдут на телебашнях в десятках других городов страны, включая Останкинскую телебашню, Оренбург, Пермь и Грозный.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поздравил с Днем защиты детей жителей Нижегородской области.