В Ростовской области зафиксировали нашествие смертельно опасных комаров

Наибольшую обеспокоенность вызывает лихорадка Западного Нила — вирусная инфекция с гриппоподобной симптоматикой. Пациенты испытывают резкое повышение температуры тела, цефалгию, общую астению, диспепсические расстройства. Характерными признаками становятся кожные высыпания и лимфаденопатия. При неблагоприятном течении патология может привести к фатальным последствиям. Однако на данный момент 2025 года лабораторно подтверждённых эпизодов инфицирования в регионе не отмечено.