Герман Греф прибыл в Волгоград на открытие кампуса «Школа 21»

Чтобы поступить в «Школу 21», надо пройти специальную онлайн-игру, собеседование, а затем очный отбор — «бассейн», который длится 14 дней и по его результатам определяются участники основного обучения. Более тысячи человек уже прошли отборочные испытания. Большая часть — это жители Волгоградской области. Также в проекте участвуют представители Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы, ЛНР, Калмыкии, Татарстана. Самым востребованным направлением стала разработка программного обеспечения — его выбрало больше 40% участников. Образовательный проект реализуется в регионе по поручению Президента Российской Федерации.