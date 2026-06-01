В Красноярском крае два участника СВО стали управленцами

Новоявленные чиновники окончили кадровую программу «Сибирский характер».

Источник: Комсомольская правда

1 июня в Красноярском крае стало известно о назначении двух участников спецоперации на управленческие посты. Об этом сообщил глава региона Михаил Котюков.

Так, Дмитрий Корольков стал заместителем руководителя администрации Центрального района Красноярска. У него два высших образования, много лет работал в СК, имеет звание полковник юстиций.

Николай Топоев возглавил Малиновское территориальное подразделение администрации Ачинского муниципального округа. Он работал в сфере экономики. За свои заслуги во время СВО награжден медалью «За отвагу».

Оба новых госслужащих окончили кадровую программу «Сибирский характер»:

— Всего за время реализации программы 20 ветеранов СВО получили назначения на ответственные посты в муниципалитетах региона, — написал Михаил Котюков.