Опубликованы фото с празднования Дня защиты детей в парке им. 1 Мая

Сегодня, 1 июня, в Нижнем Новгороде проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. В парке им. 1 Мая прошел концерт Движения первых.
«Фестиваль Движения Первых» стартовал в парке им. 1 Мая с интерактивной программы, посвященной Году единства народов России. Кроме того, гости посетили тематические площадки регионального детско-молодежного фестиваля «Я. Семья. Родина». В парке также открыли выставочные экспозиции и спортивные зоны.
Как это было — в фоторепортаже Максима Герасимова.