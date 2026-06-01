«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Участие в процедуре приняли почти 250 тысяч человек — это более 12% от числа избирателей Красноярском крае.
Итоги электронного предварительного голосования «Единой России» подвёл секретарь Красноярского регионального отделения партии, Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ходе заседания регионального оргкомитета.
Он отметил, что в этом году процедуре исполнилось 17 лет, она прошла во всех регионах страны. Красноярский край по результатам голосования вошел в число регионов-лидеров, в выборе кандидатов от партии на предстоящие выборы приняли участие почти 250 тысяч человек. Принять участие в голосовании и выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную Думу ФС РФ, Законодательное Собрание и на выборах в органы местного самоуправления мог любой житель региона. Итоговая явка по сравнению с аналогичными выборами 2021 года выросла в среднем на 90 тысяч человек.
«В первую очередь хочу поблагодарить жителей Красноярского края, которые приняли участие в голосовании. Нам очень важно мнение каждого для дальнейшего формирования партийной команды на предстоящих осенних выборах. Уже сегодня мы понимаем, кто действительно пользуется доверием. Впереди самый важный этап — предвыборная кампания. Каждый победитель предварительного голосования должен оправдать кредит доверия работой с избирателями», — отметил Михаил Котюков.
Члены оргкомитета зафиксировали итоговые протоколы, на основе которых будут сформированы списки кандидатов в депутаты с учётом результатов предварительного голосования. Итоговый список кандидатов выдвинет региональная партийная конференция в июле. Всего в процедуре на разные уровни выборов приняли участие 403 кандидата. Традиционно больший интерес к политике проявили мужчины, среди участников 69% мужчины, 59% участников имеют высшее образование, 18% участников моложе 35 лет. Самая высокая конкуренция развернулась на предварительном голосовании по выборам в краевой парламент, конкурс составил 6 человек на место. Конкуренцию опытным политикам и действующим депутатам составили общественники, волонтеры, молодежь и участники СВО.
За подсчетом голосов жители страны могли следить в прямом эфире. Все итоги оперативно опубликованы на сайте pg.er.ru. Серьёзные нарушения не зафиксированы, процедура признана состоявшейся. Также организационный комитет утвердил итоговые протоколы для формирования партийных списков кандидатов. Отметим, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры.