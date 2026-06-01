Проезжую часть сузят на перекрестке улиц Сусловой и Ивлиева с 3 июня

Движение транспорта временно ограничат на пересечении улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Изменения вводятся в связи с перекладкой трамвайных путей на круговом движении. Ограничения будут действовать с 3 июня до окончания работ.
Проезжую часть на участке частично заузят. При этом автомобилисты смогут проехать по улицам Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева во всех направлениях. Нижегородцев просят заранее ознакомиться с изменениями в дорожной схеме и следовать указаниям знаков.
Напомним, проезд ограничили по улице Маслякова в Нижнем Новгороде с 24 мая до 30 августа.