Расписание электричек изменят в Нижегородской области в июне

Волго‑Вятская пригородная пассажирская компания сообщила, что в июне ряд электричек Нижегородской области будет ходить по скорректированному графику.
Причина — технологические «окна» на следующих перегонах:
Толоконцево — Киселиха;
Керженец — Семёнов;
Урень — Арья.
С 1 по 30 июня — новый график у электричек № 6527 (Семёнов — Нижний Новгород) и № 6213 (Моховые Горы — Нижний Новгород). 2 июня — корректировка расписания электропоезда из Нижнего Новгорода в Семёнов.
3 июня изменения в расписании затронут два поезда:
№ 6530 (Нижний Новгород — Семёнов): отправление с НН‑Моск в 14:57 (+13 минут). На станции Толоконцево поезд будет в 15:10−15:11, на Рекшино — в 15:15:30−15:16, на Киселихе — в 15:19−15:20. Прибытие в Семёнов в 16:07 (+13 минут).
№ 6541 (Семёнов — Нижний Новгород): отправление из Семёнова в 16:21 (+10 минут). На Осинки поезд прибудет в 16:29:30−16:30, на Тарасиху — в 16:38:30−16:39:30. Прибытие на НН‑Моск в 17:26 (+10 минут).
4, 10, 18 июня поезд № 6523 (Ветлужская — Нижний Новгород) отправится из Ветлужской в 10:16 (+15 минут). Поезд совершит промежуточные остановки: Перехватка (10:24:30−10:25), Сухобезводное (10:39−10:40), Керженец (11:02−11:03), Семёнов (11:18−11:19) и другие. Прибытие электрички, согласно новому расписанию, планируется в 12:26 (+15 минут).
4, 18 июня электричка № 6518 (Нижний Новгород — Семёнов) отправится в 11:30. Остановки: Толоконцево (11:43−11:44), Рекшино (11:50:30−11:51), Киселиха (11:58−11:59), Шпалозавод (12:03:30−12:04) и другие. Прибытие электрички в Семёнов запланировано в 12:47 (+6 минут).
9 июня поезд № 6551 (Шахунья — Нижний Новгород) отправится из Шахуньи в 15:14 (+20 минут). Остановки: Арья (15:56−15:57), Урень (16:06−16:07), Керженец (17:39−17:40), Семёнов (17:58−17:59) и другие. Прибытие в 19:03 (+25 минут).
Пассажиров просят заранее уточнять актуальное расписание перед поездкой.
