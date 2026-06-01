Беспилотники ВСУ стали чаще сбивать в Белгородской области

В Белгородской области увеличилось количество сбиваемых беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом врио губернатора Александр Шуваев сообщил на заседании облправительства 1 июня. Глава региона поблагодарил Минобороны РФ за «эффективную и слаженную работу всех структур».
«Также продолжаем формировать полный штат отряда “БАРС-Белгород”. Эти люди помогают нам решать главную задачу — обеспечивать безопасность и сохранять здоровье наших мирных жителей», — заявил Александр Шуваев.
По информации врио губернатора, за прошлые сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Шебекинскому округам. Семь раз использовалась артиллерия и реактивные системы залпового огня (РСЗО), четыре раза взрывные устройства сбросили с БПЛА. Расчеты ПВО и другие подразделения ликвидировали 60 беспилотников. Пострадал один мирный житель в Грайворонском округе.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», на минувшей неделе Александр Шуваев поручил включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде. Отмечалось, что решение было принято с учетом оперативной обстановки и многочисленных обращений жителей. Однако на следующий день глава региона заявил, что «в случае обострения угроз ряд ограничений может быть вновь временно введен, так как безопасность превыше всего».