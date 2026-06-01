Первая партия вакцины от ВПЧ поступила в Красноярский край

В Красноярский край доставлена первая партия вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Законодательного собрания Илья Зайцев. Всего на склад поступило 1895 доз препарата.
Программа бесплатной вакцинации против ВПЧ запускается в регионе впервые. Средства на её реализацию выделены из краевого бюджета. В ближайшие дни, в рамках конференции педиатров, медицинские работники получат дополнительные рекомендации по вакцинации и работе с препаратом. После того как вакцину распределят по медицинским организациям края, будет организован порядок записи и получения.
Кто получит вакцину первыми:
девочки 12 лет из многодетных семей;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
девочки с наследственной предрасположенностью к раку шейки матки (по медицинским показаниям);
ВИЧ-инфицированные пациентки.
Напомним, вирус папилломы человека — одна из основных причин развития рака шейки матки. Вакцинация считается наиболее эффективным способом профилактики этого заболевания. Вопрос о необходимости прививок для мальчиков также обсуждается специалистами.