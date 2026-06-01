Первая партия вакцины от ВПЧ поступила в Красноярский край

Программа бесплатной вакцинации против ВПЧ запускается в регионе впервые. Средства на её реализацию выделены из краевого бюджета. В ближайшие дни, в рамках конференции педиатров, медицинские работники получат дополнительные рекомендации по вакцинации и работе с препаратом. После того как вакцину распределят по медицинским организациям края, будет организован порядок записи и получения.