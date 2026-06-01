Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хотел похулиганить: в Калининграде поймали пиромана, которого подозревают как минимум в трёх поджогах

Ущерб от пожара в частном доме на улице Лаптевых оценили в миллион рублей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде задержали 56-летнего местного жителя, которого подозревают в серии поджогов в Московском районе. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» в понедельник, 1 июня.

В полицию обратилась 58-летняя калининградка: в её частном доме на улице Лаптевых произошёл пожар, ущерб оценили в 1 млн рублей. Силовики установили, что здание подожгли, и вскоре нашли подозреваемого — им оказался мужчина с криминальным прошлым.

Калининградца задержали и доставили в отдел. Позже выяснилось, что из желания похулиганить он поджёг ещё два помещения по соседству с домом женщины. Против мужчины возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Немане 40-летний мужчина после ссоры с матерью сжёг гараж и Opel. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше