Хотел похулиганить: в Калининграде поймали пиромана, которого подозревают как минимум в трёх поджогах

В Калининграде задержали 56-летнего местного жителя, которого подозревают в серии поджогов в Московском районе. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» в понедельник, 1 июня.
В полицию обратилась 58-летняя калининградка: в её частном доме на улице Лаптевых произошёл пожар, ущерб оценили в 1 млн рублей. Силовики установили, что здание подожгли, и вскоре нашли подозреваемого — им оказался мужчина с криминальным прошлым.
Калининградца задержали и доставили в отдел. Позже выяснилось, что из желания похулиганить он поджёг ещё два помещения по соседству с домом женщины. Против мужчины возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В Немане 40-летний мужчина после ссоры с матерью сжёг гараж и Opel. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.