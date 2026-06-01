Эксперт Лобанова сказала о лактации то, что вас удивит

Судя по зеркалу современности — соцсетям — мир живёт в эпоху развитого эгоизма. Стремление к самосовершенствованию, поиск жизненной миссии и увлечение профессиональной реализацией зачастую сужают фокус внимания до размеров единственной личности. Но есть в жизни периоды, когда нужно практически полностью посвятить себя другому человеку — надолго и без ожидания дивидендов. Для женщин это первые годы материнства.
Корреспондент krsk.aif.ru пообщалась со специалистом по грудному вскармливанию и раннему послеродовому восстановлению Светланой Лобановой и узнала: затягивают ли современные дамы с рождением первого ребёнка, реально ли выкормить малыша, не испортив форму груди, и не являются ли импланты в этой части тела противопоказанием к естественному вскармливанию.
Молодёжь не торопится.
«Сначала деньги, потом дети. Да и для себя надо успеть пожить», — говорит выпускница экономического вуза красноярка Ангелина К. Девушке 23, и прежде, чем окунуться с головой в семью, она хочет добиться финансовой стабильности и попутешествовать по миру.
Её замужняя ровесница и подруга Виктория А. рассматривает материнство как реальную, но несколько отдалённую перспективу: первенца они с супругом планируют примерно к тридцати годам.
«Я недавно открыла для себя фитнес, активно занимаюсь и вижу, как качественно меняется тело. Пока я не готова отказаться от этих преображений. Да и надо сначала создать финансовую подушку безопасности», — делится мыслями девушка, добавляя, что ей психологически тяжело было бы смириться с лишними килограммами, набранными во время беременности, и наблюдать за подтянутыми сверстницами в соцсетях.
Молодость пройдёт мимо, испортится фигура, не получится вернуться на хорошее рабочее место — такие рассуждения действительно влияют на то, что к рождению первого ребёнка женщины зачастую подходят в 30+ лет.
«Тенденция с откладыванием материнства есть, — подтверждает Светлана Лобанова. — Предполагаю, что происходит она от больших возможностей: перед женщиной открыто множество путей, и при этом существует фоновый страх упустить что-то значимое. Но нужно помнить, что ресурсы организма не безграничны. Благополучно родить и самостоятельно выкормить первого ребёнка можно и в 35, и в 40, и в 45 лет — но во многом это зависит от состояния здоровья конкретной женщины».
Жизнь изменится.
Как мама четырёх детей и специалист, Светлана утверждает: достаточный объём сил для материнства заложен в каждой — и он позволяет сохранить баланс между уютом семьи и вызовами социума. При этом женщине важно принять тот факт, что рождение ребёнка изменит её реальность.
«Первые годы жизни малыша — один из самых лучших периодов для мамы, не стоит обесценивать его значимость временными неудобствами и переживать, что вы чего-то не успеете. Всё в ваших руках!» — говорит Светлана.
По опыту специалиста, страх необратимых последствий, которые могут произойти с фигурой, также избыточен. Лишний вес можно победить правильным питанием и тренировками, а форму груди поддерживать налаженным процессом естественного вскармливания.
«Грудь кормящей женщины, безусловно, меняется: железистой ткани становится больше, жировой меньше. Но с завершением грудного вскармливания происходит обратное, и тело постепенно восстанавливается», — рассказывает эксперт.
Хотя кормление грудью — естественный процесс, многие женщины сегодня обращаются к специалистам, чтобы настроить его — подобрать удобные позы, узнать, как правильно приложить ребёнка и избежать лактостазов — и, в конце концов, через некоторое время завершить без негативных последствий. Успешно кормят даже сделавшие операцию по увеличению груди, — импланты не являются противопоказанием к грудному вскармливанию.
Другие страхи.
У женщин, впервые планирующих беременность в 30−40 лет, свои опасения. В частности: удастся ли в этом возрасте наладить лактацию, хватит ли малышу молока и не исчезнет ли оно?
Светлана Лобанова подчёркивает: организовать кормление ребёнка грудью можно и в среднем возрасте, независимо от того, каким путём проходили роды. Даже если у женщины пропало молоко — это не приговор: есть рабочие способы его вернуть.
На процесс кормления очень влияет психологическое состояние мамы, её настрой и переживания.
«Мы живём в цивилизованном обществе, активно используем интеллект и зачастую подвержены влиянию окружающей нас информации. Важно качественно выбирать источники и отсекать “шум”, который может вызвать тревогу и негативно сказаться на грудном вскармливании», — отмечает специалист.
Бывает, что женщина настроилась кормить ребёнка до достижения им двух лет — по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. А окружение транслирует: «Зачем тебе это надо? Молоко после года становится пустым!» Боясь показаться «не такой», мама — даже знающая о пользе грудного вскармливания в период от года до двух — может изменить первоначальные планы, лишив себя и малыша важного этапа укрепления привязанности. Светлана рекомендует не поддаваться панике и тщательно взвешивать «за» и «против» — и так во всём, что касается её ребёнка.