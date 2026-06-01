В севастопольской больнице остаются двое подростков, пострадавших от обрушения балкона в школе

Двое пострадавших от обрушения балкона остаются в больнице Севастополя.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 1 июня, двое подростков, пострадавших в результате обрушения балкона в севастопольской школе, остаются в больнице. Об этом в своем канале в мессенджере MAX губернатор Михаил Развожаев.

«В городской больнице № 5 остаются два подростка, пострадавших во время обрушения балкона в школе № 13», — написал глава Севастополя.

Губернатор города-героя добавил, что пациенты находятся в стабильном состоянии. По его словам, остальных подростков уже выписали. Кроме того, еще один школьник находится в Российской детской клинической больнице.

«Он в сознании, самостоятельно дышит, его состояние врачи оценивают как стабильное», — рассказал Развожаев.