В Самаре все загородные лагеря готовы к летнему сезону

В «Олимпе» смонтировали современные сантехнические модули. В «Золотой рыбке» обновили полы и душевые. Лагерь «Салют-2» в этом году не открыли из соображений безопасности. Также в июне заработают 194 школьных лагеря с дневным пребыванием. В них примут более 15,5 тысяч детей.