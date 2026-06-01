С 1 июня на Красноярской железной дороге изменилось расписание некоторых электричек

Поезд, который ранее курсировал ежедневно за исключением субботы, теперь будет отправляться из Зеледеево в Красноярск по понедельникам, средам и пятницам в 19:47 и прибывать на конечную станцию в 21:30. Кроме того, по вторникам и четвергам вводится новый маршрут Зеледеево — Красноярск Северный. Электричка также отправляется в 19:47, делает остановку на платформе Бугач (прибытие в 21:15) и завершает путь на станции Красноярск Северный в 21:37. По воскресеньям в график движения будет включен маршрут между Зеледеево и Злобино. Поездка на электричке будет стартовать в 19:47, прибывать на станцию Красноярск в 21:30, а на конечную остановку Злобино в 22:06. С 1 июня расписание пополнится двумя новыми рейсами. Теперь по вторникам и четвергам будет курсировать электропоезд по маршруту Красноярск Северный — Красноярск (отправление в 21:59), а по воскресеньям по направлению Злобино — Красноярск (отправление в 22:42).