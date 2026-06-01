В Красноярском крае начнут штрафовать за нарушения на электросамокатах

В Красноярском крае решили ввести штрафы за нарушения на кикшеринговых самокатах. Такое решение приняли региональные парламентарии.
А все дело в том, что стало больше аварий с участие этого вида транспорта. Так, за 8 месяцев 2025 года только в Красноярске зафиксировано 353 аварии с электросамокатами. Рост аварийности составил 217% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Поэтому штрафовать теперь будут, как самих пользователей, так и операторов. Правда, суммы буду разниться. Операторам грозят штрафы от 5 до 60 тысяч рублей за парковку в неположенных местах, несвоевременных вывоз самокатов и несоблюдение разрешенного скоростного режима.
Для пользователей самокатов штрафы скромнее: 1−3 тысячи за превышение скорости, 2−4 тысячи рублей — за езду в запрещенных местах. И до 2 тысяч рублей за неправильную парковку.