Определен лучший в Ленобласти педагог дополнительного образования

Им стала Ольга Дементьева, которая работает в Центре детско-юношеского туризма и парусного спорта в Новой Ладоге.

Источник: Национальные проекты России

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» среди педагогов допобразования подвели в Ленинградской области, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Организация таких соревнований отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

Абсолютным победителем признана Ольга Дементьева. Она является педагогом дополнительного образования в Центре детско-юношеского туризма и парусного спорта в Новой Ладоге. Призерами стали Виктория Волкова, работающая в Никольском центре образования № 2, и Дарья Гречина, трудоустроенная в Гатчинском центре непрерывного образования «Центр информационных технологий».

Педагоги соревновались в течение двух дней. Они демонстрировали свои знания профильного законодательства, а также навыки проведения открытых занятий и разработки проектов по вовлечению детей в дополнительное образование. Кроме того, участники соревновались в педагогическом многоборье. Победитель представит регион на всероссийском этапе конкурса.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.