В Башкирии ищут «черных» лесорубов

В Башкирии стартовала операция «Лес», сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства региона.

Источник: Башинформ

С 1 по 21 июня на территории государственного лесного фонда пройдёт межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лес». Её главные задачи — пресечение и предотвращение незаконных рубок, контроль за оборотом древесины и привлечение к ответственности «черных» лесорубов.

Государственные лесные инспекторы проведут рейды совместно с работниками полиции, ГАИ, Гостехнадзором и т. д.

В дни проведения операции на дорогах общего пользования, выездах из лесов и в местах предполагаемых незаконных рубок будет организовано круглосуточное патрулирование.

«За незаконную рубку леса предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы», — отметили в министерстве лесного хозяйства РБ.

Свидетелей нарушения лесного законодательства просят незамедлительно сообщить в Региональную диспетчерскую службу министерства лесного хозяйства РБ по телефону: 8 (347) 218−14−14.