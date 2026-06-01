Лето взяло в руки краски: Wink представляет яркий коктейль премьер июня

Подростковая мелодрама «Твое сердце будет разбито» (16+) — экранизация романа Анны Джейн. Старшеклассница Полина пытается спастись от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притвориться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет. В ходе игры у пары появляются настоящие чувства, но далеко не в всем в семье и среди одноклассников это по душе. В картине режиссера Михаила Вайнберга главные роли исполнили Вероника Журавлева и Даниэль Вегас.