В Подмосковье приготовили 222 килограмма крем-супа из спаржи

Фестиваль спаржи прошел в городском округе Коломна при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие прошло в парке «Сосновый бор» города Озеры. Главной звездой праздника стала спаржа, которую выращивает французский фермер Николя Буассе в хозяйстве «Эколомна». Среди его продукции — не только традиционная зеленая спаржа, но и авторский гибрид «Никколини» (спаржевая брокколи). Фермер отметил, что цель фестиваля — познакомить людей с этим продуктом и показать разнообразие блюд из него.
Для посетителей провели кулинарные мастер-классы, дегустации и конкурс молодых поваров. Кульминацией стало приготовление рекордного крем-супа из спаржи весом 222 килограмма, которым бесплатно угостили всех желающих.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.