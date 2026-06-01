Девочку, пострадавшую в смертельном ДТП, перевезли в пермскую больницу

Девочку, пострадавшую в смертельном ДТП в Суксунском округе, перевезли в больницу в Перми, рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Авария произошла вечером 31 мая на 112 км автомобильной дороги федерального значения Р-243. Водитель грузового автомобиля «МАН» не учёл дорожные и метеорологические условия, допустил занос на полосу встречного движения. он столкнулся с «Ладой Ларгус».
В результате ДТП водитель легковушки и трое её детей погибли на месте. Четвертого ребёнка госпитализировали в больницу в Кунгуре. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.
«Девочку перевезли в Краевую детскую клиническую больницу», — сообщили сайту perm.aif.ru в краевом минздраве.
Напомним, два человека и домашняя птица погибли в ДТП вблизи села Орда.