В Корочанском сельхозтехникуме прошла экскурсия для школьников из Белгорода

Корочанский сельскохозяйственный техникум провел профориентационное мероприятие для школьников из Белгорода в формате «Детский туризм», сообщили в администрации Корочанского района Белгородской области. Мероприятие состоялось в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».
Юные гости посетили учебные лаборатории, мастерские и другие площадки техникума, увидели современное оборудование, узнали о его роли в подготовке кадров для агропромышленного комплекса, а также пообщались с преподавателями и учащимися. Такие встречи помогают школьникам осознанно подойти к выбору профессии и увидеть перспективы карьерного роста в сельской местности.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.