Молодым красноярцам расскажут о здоровом образе жизни на лекциях и экскурсиях

В Красноярском крае служба занятости запускает серию событий для популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Об этом сообщили в агентстве труда и занятости населения Красноярского края.
Участниками месячника станут ребята из трудовых отрядов, выпускники образовательных организаций, школьники и их семьи. В поселковых молодежных центрах карьерные консультанты мобильных центров занятости проведут флешмоб, лекции и беседы. Молодым людям расскажут о важности здорового образа жизни, профилактике опасного поведения и значимости труда.
«Многие профессии предъявляют высокие требования к физическому состоянию человека. Занятия спортом и приверженность здоровому образу жизни формируют навыки, помогающие сохранять продуктивность на работе. Профилактические мероприятия акции покажут подросткам, как самочувствие влияет на профессиональный успех. Кроме того, занятость школьников в каникулы уменьшит риски вовлечения в опасный досуг», — отметил Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края.
Часть программы посвятят патриотическому воспитанию молодежи и профилактике идеологии терроризма. Центр занятости Красноярска уже провел для школьников из трудового отряда экскурсию на оборонное предприятие региона.
Лекции проходят в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности. Они продлятся до 26 июня. Ожидается, что в Красноярском крае участниками станут более 6 тыс. ребят.