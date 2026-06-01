Три проекта из Ивановской области примут участие в конкурсе благоустройства

Три муниципальных образования Ивановской области — Шуя, Кинешма и Лежнево — подали заявки на XI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, который проходит в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.
Шуя представила проект благоустройства набережной реки Теза «Между — Берег». Концепция объединит городской парк, храмовые комплексы и будущий музей Русского Рождества в единый пешеходный маршрут. На набережной планируют создать спуск к воде, реконструировать пирс, превратить бывшую насосную станцию в общественное пространство с кафе и амфитеатром, а также воссоздать исторические видовые площадки.
Кинешма выдвинула проект «Кинешемские сады» для благоустройства Театральной площади. Концепция предполагает создание цветущего городского сада с зонами для молодоженов, театральным и монастырским секторами. Там появятся фонтан «Зеркало русской души», сцена для мероприятий, качели и декоративная подсветка.
Лежнево представило проект «Лежневская пестрядь». Он объединит мемориальную площадь, пешеходный бульвар и территорию у колокольни. В центре поселка создадут сухой фонтан, амфитеатр, воркаут-зону, детские и тихие зоны отдыха, а также пространство для ярмарок и фестивалей.
Победителей объявят до 1 сентября, они получат федеральное финансирование в 2027 году. Отметим, что за время участия региона в конкурсе победили 29 проектов, 25 из них уже реализованы. Ивановская область входит в число лидеров страны по привлечению федеральных средств на благоустройство.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.