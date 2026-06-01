Владельца воронежской «Инвестпалаты» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Лефортовский райсуд Москвы 29 мая заключил под стражу владельца зарегистрированного в Воронеже организатора обмена «замороженными» активами ООО «Инвестиционная палата» — Алексея Седушкина — и главу европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Согласно картотеке суда, мера пресечения вступит в силу 2 июня. Господин Седушкин не ответил на звонки «Ъ-Черноземье»: его телефон выключен или находится вне зоны действия сети.