Для капитального ремонта улицы Полоцкой в Калининграде разрешили вырубить 21 дерево и 16 кустарников. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.
Работы проведут на участке от Ленинского проспекта до дома № 64А на Полоцкой. Там спилят клёны, ясени, тополя, липы и другие растения. При этом сохранят 52 дерева и шесть кустарников.
Компенсационная стоимость за вырубку не взимается. Взамен высадят новые растения: 16 лип и 14 кустов барбариса.
Капитальным ремонтом улицы Полоцкой в Калининграде займётся ООО «Мосинжиниринг». С компанией заключили контракт на 62,9 миллиона рублей. Специалисты отремонтируют проезжую часть и тротуары, приведут в порядок въезды и парковку. Работы нужно выполнить в течение 220 дней.