Для капитального ремонта улицы Полоцкой в Калининграде разрешили вырубить 21 дерево

Работы проведут на участке от Ленинского проспекта до дома № 64А.

Для капитального ремонта улицы Полоцкой в Калининграде разрешили вырубить 21 дерево и 16 кустарников. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.

Работы проведут на участке от Ленинского проспекта до дома № 64А на Полоцкой. Там спилят клёны, ясени, тополя, липы и другие растения. При этом сохранят 52 дерева и шесть кустарников.

Компенсационная стоимость за вырубку не взимается. Взамен высадят новые растения: 16 лип и 14 кустов барбариса.

Капитальным ремонтом улицы Полоцкой в Калининграде займётся ООО «Мосинжиниринг». С компанией заключили контракт на 62,9 миллиона рублей. Специалисты отремонтируют проезжую часть и тротуары, приведут в порядок въезды и парковку. Работы нужно выполнить в течение 220 дней.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше