Сотрудников детсадов и домов культуры Кубани обучили бережливому труду

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) провели обучающий интенсив для работников дошкольных учреждений и культурной сферы станицы Отрадной в Краснодарском крае, сообщили в министерстве экономики региона. Мероприятие на площадке местного Дома культуры организовано в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Воспитатели, работники культуры и административный персонал в формате деловой игры моделировали реальные рабочие ситуации — от подготовки отчетности до организации мероприятий для детей. Тренер РЦК Наталья Бурчакова пояснила, что наглядное внедрение визуализации и стандартизации помогает сократить время на бумажную работу, освобождая ресурсы для общения с детьми.
На практической сессии каждое учреждение разработало собственный проект улучшений. В результате у сотрудников уже появились цветовые маркеры зон хранения и информационные стенды с данными о проектной деятельности.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.