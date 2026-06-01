Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина смерти актрисы Ларисы Жуковской

Причиной смерти актрисы Ларисы Жуковской стала продолжительная болезнь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Причиной смерти заслуженной артистки России Ларисы Жуковской стала продолжительная болезнь, сообщили РИА Новости в окружении актрисы.

Лариса Жуковская ушла из жизни 1 июня в возрасте 88 лет.

«Старенькая была, болела долго, в больнице лежала», — сказал собеседник агентства.

Информация о дате и месте прощания с актрисой, а также о похоронах пока неизвестна.

Жуковская в 1959 году окончила ГИТИС (курс И. М. Раевского). С 1959 года служила во МХАТе. После раздела труппы в 1987 году продолжила работу во МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной.

Актриса также снималась в кино. В ее фильмографии картины «Анна Каренина», «Выстрел», «Война и мир» и другие. За 65 лет службы во МХАТе Жуковская сыграла множество ролей, среди которых Майбл в спектакле «Идеальный муж», Гертруда в «Марии Стюарт», Алевтина Петровна в постановке «В день свадьбы», Закройщица в «Зойкиной квартире» и другие.