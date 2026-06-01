Названа причина смерти актрисы Ларисы Жуковской

Актриса также снималась в кино. В ее фильмографии картины «Анна Каренина», «Выстрел», «Война и мир» и другие. За 65 лет службы во МХАТе Жуковская сыграла множество ролей, среди которых Майбл в спектакле «Идеальный муж», Гертруда в «Марии Стюарт», Алевтина Петровна в постановке «В день свадьбы», Закройщица в «Зойкиной квартире» и другие.