Прокуратура потребовала лишить мандатов трех депутатов пермского парламента

ПЕРМЬ, 1 июн — РИА Новости. Прокуратура обратилась в суд с исками, в которых потребовала прекратить досрочно полномочия трех депутатов заксобрания Пермского края, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
«Надзорный орган в интересах РФ обратился в суд с исками к административному ответчику, заксобранию, о досрочном прекращении полномочий. Речь идет о троих депутатах краевого парламента: Александре Бойченко, Игоре Малых и Владимире Мальчикове. Категория: о признании решения незаконным», — рассказали в суде.
Мотивировку обращения прокуратуры в суд собеседник агентства не стал раскрывать. Разбирательства идут в рамках трех отдельных административных дел. Предварительные заседания уже состоялись, решения пока не вынесены.
Все трое лиц являются депутатами Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва. Они избраны в сентябре 2021 года. Бойченко — член фракции «Единая Россия», председатель комиссии по вопросам противодействия коррупции. Малых и Мальчиков — члены фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации».