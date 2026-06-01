Роспатент назвал лучшие российские изобретения для защиты детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Эксперты Роспатента представили для РИА Новости подборку трех лучших отечественных изобретений для защиты детей, среди них — специальный датчик для коляски, безопасная розетка и ручка для обучения письму, все они разработаны зеленоградскими учеными.
1 июня отмечается Международный день защиты детей.
Так, отечественные изобретатели создали датчик, который прикрепляется к детской коляске и останавливает ее при потере управления. Если человек случайно отпустит руки с поручня коляски, датчик это зафиксирует и сразу отправит сигнал системе торможения. «Через 1 секунду коляска плавно останавливается», — отметили в Роспатенте.
Помимо этого, юным ученым разработан специальный переходник для розетки. Он изготовлен из электроизоляционного материала и более безопасный для использования детьми.
Еще один российский коллектив инноваторов создал устройство, которое помогает обучать детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП), письму и рисованию. Оно представляет собой эллипсоид (его легче обхватить рукой) с отверстием для ручки и винтами для ее крепления.
«Сквозное отверстие для карандаша, ручки или фломастера проходит сквозь корпус через один из фокусов эллипсоида, благодаря чему пишущее средство располагается почти под прямым углом к поверхности письма, как при обычном письме. Два установочных винта надежно фиксируют пишущие средства разного диаметра», — объяснили в Роспатенте.