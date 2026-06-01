Пешеходный мост на станции в Белой Калитве заставили отремонтировать через суд

После иска транспортной прокуратуры приведут в порядок пешеходный мост в Белой Калитве.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области суд обязал ОАО «РЖД» в течение года капитально отремонтировать пешеходный мост на станции в Белой Калитве. Об этом говорится на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Как оказалось, во время проверки сотрудники надзорного ведомства выявили многочисленные повреждения сходов, пролетных строений, опор, несущих конструкций, мостового полотна и эксплуатационного обустройства.

— Ранее прокуратурой вносилось представление, но мер к устранению нарушений не приняли, это послужило основанием для обращения в суд, — пояснили в транспортной прокуратуре.

Суд полностью поддержал требования прокурора. Теперь исполнение решения находится на контроле.

