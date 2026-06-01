Выплата семьям, геномная регистрация и пошлины за телефонные номера: нововведения июня

В июне в России начинает действовать ряд важных нововведений. Некоторые семьи смогут получить новую выплату, а родственники раненых военнослужащих — бесплатно добраться до их местонахождения. Кроме того, стартовал эксперимент с использованием биометрии при регистрации на рейс, а перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, расширили. Подробнее об этих и других изменениях — в обзоре.
Новая семейная выплата.
С 1 июня Социальный фонд России начал принимать заявления на ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Фактически мера позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ: разницу между стандартной ставкой 13% и расчётной ставкой 6%. Закон вступил в силу в начале года, а подать заявление на вычет за 2025 год можно с 1 июня по 1 октября 2026-го.
Короткая рабочая неделя.
С 8 по 11 июня россиян ждёт короткая рабочая неделя. Далее последуют три выходных дня в связи с Днём России — с 12 по 14 июня. 11 июня считается предпраздничным днём и сокращается на один час.
Образование.
Экзамены у выпускников теперь начинаются позже — с 1 июня, а не с двадцатых чисел мая, как это было ранее. Предполагается, что перенос графика позволяет ученикам и администрациям школ без спешки завершить учебный год, провести праздники, посвящённые окончанию школы, и подготовить пункты сдачи ЕГЭ. С 1 июня по 9 июля проходит основной этап ЕГЭ, а дополнительный запланирован на период с 4 по 25 сентября.
С 20 июня официально начинается приём заявлений и документов в высшие учебные заведения для зачисления на бюджетные и коммерческие места. Большинство вузов запускают свои приёмные кампании именно с этой даты. Подать документы можно лично в приёмную комиссию либо на портале госуслуг с помощью сервиса «Поступай в вуз онлайн». Одновременно разрешено пробовать поступить в пять вузов страны (до пяти специальностей в каждом).
30 июня заканчивается приём заявлений от родителей первоклассников о поступлении в школу по месту жительства, который стартовал 1 апреля. В период до 30 июня принимают тех, кто живёт рядом со школой, а также льготников, имеющих право на внеочередное, первоочередное и преимущественное зачисление. Заявления от родителей детей из других районов начнут принимать позже — с 6 июля по 5 сентября (при условии наличия свободных мест). Окончательно классы должны сформировать к 5 сентября.
Маркировка.
С 1 июня обязательная маркировка в системе «Честный знак» распространяется ещё на две категории товаров:
кофе, цикорий и продукты, их заменяющие (порционные упаковки кофе массой до 18 г маркировать не нужно, если это не дрип-пакеты);
икра осетра и лосося (поэкземплярный учёт).
ГОСТ на гостеприимство.
С 1 июня начинают действовать новые стандарты для туризма и гостиниц: один — для средств размещения, второй — с рекомендациями по приёму иностранных туристов. Для обычных путешественников это может означать более понятную навигацию, больше информации на иностранных языках и более удобные способы оплаты. Для отрасли — ориентир, как адаптировать сервис под зарубежных гостей, прежде всего из Китая. В Ассоциации туроператоров России отметили, что стандарты добровольные, но, если отель или туробъект сам заявляет о соответствии ГОСТу, ему придётся учитывать такие рекомендации — навигацию на английском и китайском, оплату через UnionPay и WeChat Pay, QR-коды с версиями меню и сайта на китайском, а также особенности размещения и питания китайских туристов.
Импорт.
С 1 июня заработала система подтверждения ожидания поставки товаров — СПОТ. Она касается ввоза товаров в Россию из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) автомобильным транспортом: импортёру нужно заранее оформить сведения о поставке, внести обеспечение и пройти контроль по новому порядку.
Ж/д перевозки.
С 1 июня вводится повышающий коэффициент 2,0 к тарифам на железнодорожные перевозки грузов в направлении сухопутных погранпереходов с Латвией, Эстонией и Финляндией. Исключения предусмотрены для ряда перевозок, связанных с Калининградской железной дорогой и направлением в Литву.
Пошлины за телефонные номера.
С 1 июня госпошлина за телефонный номер выросла с 50 до 100 ₽, а за код идентификации сетей мобильной связи — с 3,25 до 6,5 млн руб. Речь идёт о платежах операторов за номерной ресурс, а не о прямой пошлине для абонента.
Штраф за зимние шины.
С 1 июня по 31 августа в России действует прямой запрет на использование шипованных зимних шин. Нарушение фиксируется инспекторами ГАИ, а штраф составляет 500 рублей.
Посадка по биометрии.
С 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково стартует эксперимент с использованием биометрии при регистрации на рейс, проходе в зону транспортной безопасности и выходе на посадку. На первом этапе технология будет реализована на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года, участие пассажиров будет добровольным.
Геномная регистрация.
С 7 июня начнёт действовать расширенный перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. Теперь сдавать ДНК в обязательном порядке будут: военнослужащие, проходящие военную службу по контракту или мобилизации в Вооруженных Силах РФ; добровольцы, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ; служащие в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции; сотрудники ОВД РФ; федеральные госслужащие и работники органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил РФ, войск национальной гвардии РФ. Проведение этой процедуры направлено на обеспечение быстрого установления личности погибших и пропавших без вести.
Банки.
С 14 июня при включении Росфинмониторингом лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, кредитная организация будет обязана заблокировать денежные средства или иное имущество лица не позднее 24 часов, даже если это выходной. Ранее на это отводился один рабочий день. Банки должны приостанавливать любые операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счёт физического или юридического лица, на пять рабочих дней, если хотя бы одной из сторон является физическое лицо. Установлено, что физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, помимо прочего, вправе расходовать назначенное ему ежемесячное гуманитарное пособие.
ИИ.
С 15 июня начнёт действовать ГОСТ для систем, которые с помощью искусственного интеллекта оценивают состояние водителя за рулём. Такие технологии смогут распознавать признаки усталости, сонливости, стресса и снижения внимания — например, по зевоте, мимике, наклонам головы, речи и интонации. Для водителей это не новая обязанность, а скорее основа для будущих систем безопасности: автомобиль сможет предупреждать об опасном состоянии или адаптировать работу помощников водителя.
Рекламные конструкции.
С 25 мая госпошлину за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкций рекламного характера начнут взимать в увеличенном размере. Она составит 10 тысяч руб. вместо 5 тысяч. Последний раз эта величина менялась в 2014 году. Повышение госпошлины направлено на пополнение бюджета. При этом ввиду незначительной суммы ожидается, что это не повредит хозяйственной деятельности субъектов рекламного рынка.
Бесплатный проезд близким родственникам раненых военнослужащих.
Два члена семьи или два близких родственника (супруг, дети, родители, братья и сёстры) военнослужащего-добровольца теперь могут бесплатно доехать до его местонахождения при получении им ранения (увечья, травмы) и обратно. Они могут воспользоваться железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом. Условия проезда зависят от категории военнослужащего и его воинского звания. Так, родственники высших офицеров вправе рассчитывать на двухместные купе в поездах и места бизнес-класса в самолётах, родным старших офицеров предложат доехать в четырёхместном купе или полететь эконом-классом. Для реализации права на бесплатный проезд родственникам будут выдавать воинские перевозочные документы. Возможна также выплата компенсации родным, которые приобрели билеты за свой счёт.
Мигранты.
Эксперимент по апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ иностранцев продлевается. Его цель — создание цифрового профиля иностранного гражданина или лица без гражданства. Изначально предполагалось, что эксперимент завершится 30 июня, однако срок продлили до конца 2027 года. Иностранцы, пересекающие границу РФ, при наличии технической возможности сдают в обязательном порядке биометрию (фотографические изображения лиц и папиллярные узоры пальцев рук). Кроме того, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на безвизовый въезд в РФ, должны зарегистрироваться в ЕСИА через приложение ruID, загрузить туда свои фото и биометрические данные и минимум за 72 часа подать заявление о въезде.
Граждане государств-участников СНГ и Грузии, являющиеся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, прибывшие в РФ в безвизовом порядке, могут временно пребывать на территории России до 180 суток суммарно в течение одного календарного года. Для этого они должны подать заявление в целях въезда в РФ и пребывания на её территории. До этого срок временного пребывания этой категории граждан составлял 90 суток.
Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград».