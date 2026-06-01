Выплата семьям, геномная регистрация и пошлины за телефонные номера: нововведения июня

С 1 июня начинают действовать новые стандарты для туризма и гостиниц: один — для средств размещения, второй — с рекомендациями по приёму иностранных туристов. Для обычных путешественников это может означать более понятную навигацию, больше информации на иностранных языках и более удобные способы оплаты. Для отрасли — ориентир, как адаптировать сервис под зарубежных гостей, прежде всего из Китая. В Ассоциации туроператоров России отметили, что стандарты добровольные, но, если отель или туробъект сам заявляет о соответствии ГОСТу, ему придётся учитывать такие рекомендации — навигацию на английском и китайском, оплату через UnionPay и WeChat Pay, QR-коды с версиями меню и сайта на китайском, а также особенности размещения и питания китайских туристов.