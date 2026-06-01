Детские железные дороги открыли в Нижнем Новгороде в День защиты детей

1 июня 2026 года, в Международный день защиты детей, стартовали летние пассажирские перевозки на Детских железных дорогах (ДЖД) в Нижнем Новгороде и Казани. Об этом сообщили в прес-службе Горьковской железной дороги.
В Нижнем Новгороде в торжественном открытии участвовал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. Он отметил, что в этом сезоне почти тысяча юных железнодорожников освоят профессии машиниста, дежурного по станции, проводника и других специалистов под руководством наставников.
Программа в Нижнем Новгороде включала:
торжественную линейку с награждением лучших воспитанников;
концерт с участием детских коллективов;
подведение итогов выставки технического творчества.
Поезд «Дружба» совершил первый рейс по маршруту Родина — Пушкино — Счастливая — Родина в 10:00.
Расписание ДЖД в Нижнем Новгороде (1 июня — 28 августа 2026 года):
дни работы: среда-воскресенье (понедельник и вторник — выходные);
рейсы: 10:00, 11:00, 14:00 и 15:00.
В Казани открытие отметили торжественной линейкой с поднятием флагов РФ, Республики Татарстан и корпоративного флага железнодорожной компании, конкурсами и праздничным рейсом по маршруту Молодёжная — Изумрудное.
Расписание ДЖД в Казани (1 июня — 31 августа 2026 года):
дни работы: среда-воскресенье (понедельник и вторник — выходные);
рейсы: 10:00, 11:23, 14:15 и 15:38 (мск).
Всего за лето практику на ДЖД Нижнего Новгорода и Казани пройдут около 1,7 тыс. ребят, включая 218 воспитанников с линейных станций (Ижевск, Канаш, Алатырь, Кизнер). Узнать расписание можно на официальном сайте компании.
Ранее сообщалось, что расписание электричек изменят в Нижегородской области в июне.