Расследование дела девушки, обвиняемой в сокрытии 168 рублей, возобновили

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. Расследование в отношении мастера по наращиванию ресниц Елизаветы Пигуль из Воронежа, которую обвиняют в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей при получении социального контракта, возобновили, следует из уведомления следователя, находящегося в распоряжении РИА Новости.

«Производство следственных действий по уголовному делу… возобновлено», — говорится в документе.

Пигуль, будучи самозанятой, занималась наращиванием ресниц в Воронеже. Девушка рассказала РИА Новости, что в июне 2024 года ей, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета. В июне 2025 года срок контракта завершился, соцзащита, по словам Елизаветы, никаких претензий не предъявила и сочла его выполненным на 100%.

Однако в декабре 2025 года в отношении Елизаветы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 «Мошенничество при получении выплат». Ей вменяют сокрытие дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела Пигуль, сообщала 21 мая пресс-служба ведомства.