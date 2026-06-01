Расследование дела девушки, обвиняемой в сокрытии 168 рублей, возобновили

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. Расследование в отношении мастера по наращиванию ресниц Елизаветы Пигуль из Воронежа, которую обвиняют в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей при получении социального контракта, возобновили, следует из уведомления следователя, находящегося в распоряжении РИА Новости.
«Производство следственных действий по уголовному делу… возобновлено», — говорится в документе.
Пигуль, будучи самозанятой, занималась наращиванием ресниц в Воронеже. Девушка рассказала РИА Новости, что в июне 2024 года ей, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета. В июне 2025 года срок контракта завершился, соцзащита, по словам Елизаветы, никаких претензий не предъявила и сочла его выполненным на 100%.
Однако в декабре 2025 года в отношении Елизаветы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 «Мошенничество при получении выплат». Ей вменяют сокрытие дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела Пигуль, сообщала 21 мая пресс-служба ведомства.